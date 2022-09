Inter-Bayern, Calhanoglu: "Derby doloroso, la Champions bene arrivi subito"

INVIATO AD APPIANO - Dall'errore nel derby che è costato il pari alla... conferenza stampa per Inter-Bayern. Hakan Calhanoglu ha parlato al fianco di Inzaghi e ha mostrato la sua voglia di riscatto. Calhanoglu, com'è l'atmosfera dopo il 3-2 subito contro il Milan? Dobbiamo ripartire subito e sono convinto che ne verremo fuori. Abbiamo perso il derby per nostri errori che abbiamo analizzato e capito. Siamo motivati per la Champions che è un altro livello. Dovremo essere pronti.

Lo scorso anno in Champions avete fatto grandi partite contro il Liverpool. Potete ripetervi? Lo scorso anno abbiamo sfidato Real e Liverpool: avevamo le due partite in mano, ma le abbiamo perse. Dovremo essere più uniti e più concentrati. Siamo pronti a questo gruppo difficile: la Champions è bella così perché ci mette di fronte a squadre forti.

Che squadra vi troverete di fronte?

Il Bayern Monaco lo conosco: sono forti, dinamici e veloci, fanno un pressing alto, ma noi dovremo essere pronti, veloci nel controattacco.

Dopo il derby, meglio giocare subito contro il Bayern oppure avere una settimana di relax?

Meglio giocare in Champions.

Che obiettivo vi date in questa Champions e che insegnamento porta il derby?

Tutti vogliono passare il gruppo. Siamo in un gruppo difficile, come lo scorso anno quando siamo andati avanti. Vogliamo evitare gli errori commessi in passato e andare avanti.

Lei e i centrocampisti pensate di poter aiutare la difesa in difficoltà?

Tanti hanno parlato dei problemi della difesa, ma in campo abbiamo fatto anche tante altre cose positive. Abbiamo sbagliato tutti insieme, ma possiamo rialzarci tutti insieme.