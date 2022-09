Pagelle Inter: Acerbi sicuro, Brozovic prezioso

Ecco i voti dei giocatori dell'Inter, protagonisti della vittoria in Champions in casa del Viktoria Plzen Guarda il video dei gol e highlights della partita

Onana 6,5

Di nuovo titolare in Champions. Prima parata su Bassey a 11’ dalla fine. Attento anche in uscita.

Skriniar 6,5

Devia in angolo un tiro di Sykora e non si distrae mai. Compito facile, ma assolto bene.

Acerbi 7

Esordio in nerazzurro con personalità a dispetto dei tre mesi senza partite ufficiali. Al centro della difesa, chiude quando deve e sui calci piazzati va vicino al gol.

A. Bastoni 6,5

Chiude con attenzione, calcia bene una punizione per Gosens e non ha sbandamenti. Sostituito per non rischiare dopo l’ammonizione, non è felicissimo.

D’Ambrosio (19’ st) 6

Entra a freddo senza commettere errori. Non concede niente.

Dumfries 7,5

Alla settima di fila dal 1’, martella a destra. Cross, conclusioni pericolose e la rete del 2-0, la sua prima in Champions. È l’uomo in più dell’Inter, quello che dà la spinta decisiva.

Barella 6,5

Provoca l’espulsione di Bucha, ma soprattutto mette il piede in entrambi i gol. Magari non è brillante o arrembante, ma è prezioso.

Gagliardini (27’ st) 6

Porta il suo mattone e si becca un giallo.

Brozovic 6,5

Qualche erroretto non da lui. Però gioca tanti palloni e mette Dzeko davanti al portiere a fine primo tempo. Prezioso.

Asllani (39’ st) sv



Mkhitaryan 5,5

Preferito a Calhanoglu, ha campo e lo sfrutta per arrivare alla conclusione. Mira da rivedere e gli manca l’ultima giocata.

Calhanoglu (27’ st) 6

Controlla il ritmo e cerca di non strafare.

Gosens 6,5

Dumfries attacca a destra, lui equilibra la squadra a sinistra. La corsa irresistibile dei tempi dell’Atalanta è un ricordo, ma partecipa all’1-0, crossa benino e va vicino di testa al 2-0.

Dzeko 7,5

Decimo gol in nove partite (con quattro maglie diverse) al Viktoria. Sfiora la doppietta e permette a Dumfries di chiudere il match in contropiede. Intelligente ad andare “incontro” all’azione e ad aprire il gioco.

Correa 6

All’inizio fatica a carburare e a trovare spazi, ma poi si accende e serve l’assist dell’1-0 a Dzeko. Qualche alto e basso, ma comunque risponde presente.

L. Martinez (27’ st) 6

Vorrebbe segnare perché in Champions, dal 2020-21, ci è riuscito solo due volte. Ci prova vanamente.

S. Inzaghi (all.) 7

Rispetto a sabato cambia cinque elementi, vince senza rischiare e risparmia giocatori importanti per Udine.