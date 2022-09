Tegola Inter: Calhanoglu ko

MILANO - Tegola per Simone Inzaghi in vista della trasferta di domenica (ore 12,30) a Udine. Il tecnico di Piacenza dovrà rinunciare ad Hakan Calhanoglu che stamani durante l'allenamento ha accusato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Il problema è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto nel pomeriggio presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Le condizioni del centrocampista turco, che alla Dacia Arena verrà sostituito da Mkhitaryan, saranno rivalutate la prossima settimana: non parterciperà alle due gare di Nations Legue della sua nazionale e rimarrà alla Pinetina a curarsi. La speranza di Inzaghi è quella di riaverlo per la gara dell'1 ottobre a San Siro contro la Roma o per quella, sempre al Meazza, del 4 ottobre con il Barcellona. In quelle due occasioni ci sarà sicuramente Romelu Lukaku che sta continuando il lavoro differenziato, non ancora sul campo, e rientrerà dopo la sosta.