Inter, Lukaku in standby: pronto Dzeko

MILANO - Contro la Roma, con Brozovic out per squalifica (e infortunio), Inzaghi rischia di dover rinunciare dall'inizio anche a Romelu Lukaku. Come anticipato negli scorsi giorni, il belga sarà utilizzato nell'undici iniziale solo se l'esame di controllo al flessore della coscia sinistra certificherà la completa guarigione del muscolo e se la sua condizione atletica sarà ritenuta sufficiente per non esporlo al rischio di nuovo infortunio, non per forza una ricaduta. Ieri Big Rom ha iniziato il percorso di “controllo” fatto di accertamenti strumentali e test; da oggi in poi il discorso sarà approfondito, poi Inzaghi, insieme allo staff medico, prenderà una decisione ragionando nell'ottica delle 12 gare in calendario da sabato al 13 novembre. Tradotto: il belga sarà titolare contro la Roma solo se offrirà garanzie “granitiche” che adesso, dopo un mese senza allenamenti in gruppo, non può dare. È vero, ha fatto rilevanti progressi e la settimana di lavoro specifico in patria con lo staff della nazionale lo ha aiutato, ma ha una muscolatura importante che, per essere sottoposta alle accelerazioni che caratterizzano il suo gioco, necessita di una condizione fisica ottimale. Non va dunque escluso che contro la formazione di Mourinho al 1' giochino titolari l'ex Dzeko e Martinez. Al netto di sorprese comunque possibili perché da qui a sabato Romelu, che ha una voglia matta di tornare protagonista, proverà a convincere Inzaghi di potercela fare.