Inter: bilancio a -140 milioni, ma i ricavi sono in crescita

MILANO - Stamani alle 10 nella sede di viale della Liberazione (alcuni membri saranno collegati in video conferenza; presenti fisicamente il presidente Zhang e gli ad Marotta e Antonello) andrà in scena il cda nerazzurro che approverà il bilancio consolidato del 2021-22 con una perdita di 140 milioni. Il passaggio successivo sarà il via libera dell'assemblea degli azionisti, che verrà convocata a fine ottobre. Per l'Inter il passivo in tripla cifra non è una sconfitta economica visto che il progresso rispetto al 2020-21 è netto: si è passati da - 245,6 a -140. A far pensare positivo è soprattutto l'ultimo dei ricavi, cresciuti di 75 milioni rispetto al 2020-21 quando però c'era la "coda" delle coppe europee 2019-20 concluse ad agosto inoltrato a causa dell'emergenza Covid (gli uomini di Conte disputarono e persero la finale di Europa League). In realtà, dunque, l'impennata delle revenues è anche maggiore. Un dato che fa sorridere.