Inter, la Curva Nord diserta anche la trasferta a Firenze

La Curva Nord dell' Inter ha deciso di disertare la trasferta di Firenze . Con un comunicato, gli ultras nerazzurri hanno motivato la loro decisione: "Purtroppo oggi è andata in scena un'ennesima vigliaccata. Ci era stato promesso che 140 biglietti mancanti per la partita di stasera sarebbero stati recuperati dal settore cuscinetto di fianco al settore ospiti. Il questore di Firenze ha però deciso di negarceli. Per questo motivo la Curva Nord ha deciso di non andare a Firenze. CN69 - Curva Nord Milano".

La Curva Nord diserta anche Juve-Inter

Una decisione presa pochi giorni dopo quella sulla trasferta a Torino per il derby d'Italia con la Juve: "La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest'anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti". Sicuramente non una bella notizia per l'Inter, che dovrà fare a meno del sostegno dei propri tifosi in due trasferte delicate e in un momento complicato di stagione.