“Acquisto Inter, due soggetti interessati negli Stati Uniti”

Steven Zhang , proprietario dell' Inter , in conferenza stampa – al termine dell'assemblea dei soci – ha smentito di voler cedere la società a breve termine. Ma le voci continuano a circolare con insistenza. Come già detto alcuni giorni fa, due banche si starebbero interessando della cessione, Goldman Sachs e Raine . Avrebbero il compito di individuare potenziali compratori di un club dal valore di circa 1,2 miliardi di euro.

“Pronte due proposte per comprare l'Inter”

Adesso arrivano anche le indiscrezioni della Reuters a fare ulteriore rumore: Goldman Sachs e Raine avrebbero infatti già individuato due soggetti, negli Stati Uniti, disposti a muoversi per comprare l'Inter. Non vengono citati nomi, per ora. I due potenziali compratori avrebbero base in America e sarebbero pronti anche a presentare delle proposte per l'acquisizione della società milanese.