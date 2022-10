Inter, il futuro resta un enigma

Nell’Inter si avverte l’assenza di una proprietà in grado di tracciare la rotta, prima ancora che di sostenerne il cammino con apporti di risorse adeguati. Dalle parole di Zhang non si intravede una strategia, un progetto, un’idea del club nei prossimi anni, se non le dichiarazioni di circostanza sulla volontà di restare al timone (non si sa per fare cosa), di perseguire successi “in campo e fuori” con richiami alla passione e allo spirito. Non si può neppure accusare l’attuale proprietà di non avere riversato denari nelle casse del club, certamente tanti ma spesi senza una visione che non fosse contingente, senza consolidare un progetto di crescita che all’inter manca perché non c’è un respiro lungo. Non si sa neppure quanto la famiglia rimarrà, tra le smentite di Steven che l’Inter abbia firmato mandati a Goldman Sachs e Raine Group da un lato, conferme della stampa finanziaria (Reuters e Financial Times) dall’altro.

In questo scenario, non è facile dire se ai tifosi interisti convenga dispiacersi che Zhang venda o augurarsi che arrivi finalmente un gruppo azionario con idee, progetti, risorse e una visione del futuro. L’unica garanzia del presente sono gli uomini che gli siedono di fianco, professionisti di livello, che stanno compiendo l’autentico miracolo di tenere insieme una situazione finanziaria disastrosa e la competitività sportiva di una squadra che continua a confermarsi protagonista, in Italia e in Europa. Ciò consentirà, per esempio, di rinnovare il contratto con lo sponsor tecnico Nike portando l’Inter ad avvicinare il gruppo dei maggiori club internazionali: Antonello ha svelato che l’accordo si chiuderà presto e presumibilmente (riteniamo) intorno ai 30 milioni annui. Tra le dolenti note, invece, resta da assorbire la brutta vicenda dello sponsor Digitalbits che non ha pagato, non pagherà e il cui contratto sarà presto risolto, appena si troverà un sostituto. Nel complesso, i ricavi sono fermi: la crescita è solo illusoria poiché dipende dalla prassi dei club italiani di considerare ricavi caratteristici le plusvalenze ma - al netto di componenti straordinarie da cessioni che nel 2022/23 non ci sono, salvo sorprese a gennaio - i ricavi scendono a 334 milioni, da 362 dell’anno precedente (soprattutto perché sono in netto calo i proventi commerciali di matrice asiatica). Se si considera che il 20/21 beneficiava dello spostamento dei diritti TV sospesi durante il lockdown (normalizzati nel 21/22) i ricavi sono invariati nonostante la ripresa del botteghino (36 milioni da zero dell’anno precedente). Stratosferici i costi della rosa: 320 milioni (mangiano il 95% dei ricavi) è la voce complessiva, al cui interno calano gli ammortamenti ma non ancora gli stipendi. Per fare un confronto, il Milan è a 210.

Se guardiamo la struttura finanziaria, l’Inter ha un attivo molto pesante ingrossato dalla recente rivalutazione del marchio - che ha consentito di assorbire perdite - ma anche da un valore contabile della rosa piuttosto alto (224 milioni contro 127 del Milan). Tutto ciò spinge gli asset contabili a 871 milioni, finanziati da 881 di debiti, di cui quelli finanziari netti scendono però a 269 (da 297) grazie soprattutto alle cessioni eccellenti dell’estate 2021. Nel complesso, l’Inter è una macchina che brucia ancora cassa e deve programmare cessioni per bilanciare l’emorragia della gestione sulla quale pesano anche 45 milioni di interessi. La macchina sta rallentando, man mano che campioni costosi sono in uscita e rimpiazzati da nomi meno altisonanti ma la scommessa sarà quella di raffreddare i motori senza perdere competitività.