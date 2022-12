Inter-Salisburgo 2-0 diretta: monologo nerazzurro nel primo tempo

Si va al riposo al Tony Bezzina Stadium di Paola al termine di 45 minuti dominati dall'Inter. La squadra di Inzaghi è parsa in palla sul piano del gioco e della condizione atletica, trovando due reti, sfiorandone almento altrettante e reclamando un rigore in avvio di partita.

18:45

45' - Raddoppio dell'Inter: gran stacco di Acerbi

Dzeko non è ispirato sottoporta in questa serata! Clamoroso errore del bosniaco che conclude debolmente da centro area su invìto di Mkhitaryan.

18:42

42' - Raddoppio dell'Inter: gran stacco di Acerbi

L'Inter raddoppia! Gran cross di Calhanoglu che pennella sul secondo palo per Acerbi: stacco perentorio dell'ex laziale in posizione dubbia e Mantl è ancora battuto!

18:38

42' - Il Salisburgo prova a scuotersi

Fase leggermente più equilibrata della partita: l'Inter rifiata e il Salisburgo prende campo, ma i primi due tiri degli austriaci verso la porta di Handanovic, da parte di Agyekum e di Kameri, non inquadrano i pali della porta del portiere sloveno.

18:33

33' - Prima sostituzione nel Salisburgo: in campo Simic jr

Jaissle prova a cambiare qualcosa: esce Koita ed entra Roko Simic, figlio dell'ex difensore di Inter e Milan Dario e nato a Milano proprio durante la militanza del padre in rossonero.

18:31

31' - L'Inter domina, Salisburgo in difficoltà

Inter decisamente più in palla rispetto agli austriaci nel primo terzo di partita. La squadra di Jaissle sembra in ritardo anche sul piano atletico rispetto ai giocatori di Simone Inzaghi: pressing quasi sempre fuori tempo quello dei campioni d'Austria, che mostrano poche idee in fase di costruzione.

18:21

21' - Inter in vantaggio! A segno Mkhitaryan

Arriva il vantaggio dell'Inter! Dzeko è protagonista a inizio azione con una bella apertura per Dimarco che crossa dalla sinistra per l'inserimento di Mkhitaryan, il cui sinistro non dà scampo a Mantl!

18:20

20' - Bastoni assistman, Dzeko ancora impreciso

C'è solo l'Inter in campo, al momento, al Tony Bezzina! Il Salisburgo non riesce ad arginare il possesso palla e le azioni offensive della squadra di Inzaghi, che sfonda soprattutto sulla sinistra grazie a un Dimarco già in forma campionato. Impreciso però Dzeko, che fallisce un'altra occasione calciando sopra la traversa su invito di Bastoni.

18:07

7' - Dzeko a un passo dal gol del vantaggio

Buon approccio al match dell'Inter, che ha subito schiacciato gli austriaci nella propria metacampo: la squadra di Inzaghi ha reclamato un rigore per un fallo di mano di Baidoo su tiro di Barella. Poco dopo Dimarco scodella un pallone d'oro per Dzeko, che manca il colpo di testa a tu per tu con Mantl!

18:00

Inter-Salisburgo, è iniziata la partita

Puntualissimo fischio d'inizio del match dell'arbitro Trustin Farrugia Cann, ha preso il via l'amichevole tra Inter e Salisburgo! Il primo pallone è degli austriaci, in completo bianco. Inter nella tenuta classica.

17:25

Inter-Salisburgo: le formazioni ufficiali

Inzaghi cambia tre giocatori rispetto alla prima uscita maltese: a centrocampo torna Barella, con Calhanoglu regista, Dimarco sostituisce Gosens sulla sinistra, mentre sulla trequarti Mkhitaryan prende il posto di Valentin Carboni.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Dimarco; Mkhitaryan; Dzeko. All.: S. Inzaghi

Salisburgo (4-3-1-2): Mantl; Dedic, Baidoo, Bernardo, Wöber; Agyekum, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Koita, Konate. All.: M. Jaissle.

17:20

Inter, contro il Salisburgo il secondo test del ritiro di Malta

Seconda amichevole per l'Inter nel mini-ritiro di Malta. Dopo il test contro la formazione locale dello Gzira United la squadra di Simone Inzaghi affronta al Tony Bezzina di Paola il Salisburgo, capolista del campionato austriaco e reduce dal terzo posto nel girone di Champions League in cui era compreso anche il Milan, con successiva "retrocessione" in Europa League, dove la formazione di Jaissle affronterà nel playoff la Roma di José Mourinho.

Tony Bezzina Stadium - Paola