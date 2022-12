Inter, brutta notizia per Inzaghi: infortunio per de Vrij

Brutta notizia per Simone Inzaghi dopo l'ultimo allenamento: Stefan de Vrij si è allenato a parte per un pestone subito e dovrebbe saltare l’amichevole col Sassuolo del 29 dicembre. Le condizioni del difensore olandese sono da valutare in vista del big match contro il Napoli, una gara che l'Inter non può assolutamente sbagliare se vuole continuare a lottare per lo scudetto. Per questo motivo, il tecnico nerazzurro vorrebbe tutti a disposizione.