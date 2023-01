Buffon, cori volgari dai tifosi dell'Inter: cosa cantano a San Siro

MILANO - Serata speciale per Gianluigi Buffon, che con il suo Parma è tornato al San Siro per la sua cinquantesima, e probabilmente ultima, presenza. Il portiere, 44 anni, ha ricevuto la dura accoglienza dei tifosi dell'Inter, in virtù del suo storico passato come rivale per tanti anni con la maglia della Juve.