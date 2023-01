Zhang festeggia la Supercoppa: arriva il commento di Melissa Satta

L'Inter trionfa in Supercoppa con un 3-0 al Milan nel derby in finale a Riad. La festa nerazzurra esplode al triplice fischio in campo, partecipa anche Steven Zhang. Il presidente poi ha pubblicato un post su Instagram, con la foto della festa e la scritta "Ti amo", accompagnata da alcune faccine e un'emoticon della coppa. Alla festa si è unita anche la showgirl Melissa Satta, che ha scritto nei commenti "complimenti". Un gesto di sportività da una grande tifosa del Milan. I due sono amici, e non è un mistero. A dicembre erano insieme in un locale a Miami e lo stesso Zhang aveva postato il selfie nelle storie sul suo profilo instagram.