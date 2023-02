Inter, Inzaghi e la scelta su Skriniar al derby: "Io giudico l'uomo"

MILANO - Alla vigilia del derby contro il Milan, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi svela la scelta sull'utilizzo di Skriniar: "Non giudico le sue scelte, ma l'uomo e il calciatore. E' un ragazzo splendido che lavora ogni giorno. Mi mancano gli ultimi due allenamenti, ma probabilmente sarà della partita". Il tecnico dei nerazzurri ha parlato anche di Lukaku: "E' in crescita, sta sempre meglio. Spero di riuscire a portare tutti in una condizione dove un allenatore può schierarli dall'inizio. Romelu è in crescita come Correa, penso di recuperare per la partita di domani pure Brozovic e Handanovic. Il mio pensiero è quello di portarli tutti nella migliore condizione, poi sono l'allenatore e cercherà di fare le scelte funzionali per la partita".