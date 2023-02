Barella, il retroscena: anche qualche altro compagno avrebbe voluto reagire come Lukaku

Non c’è stato solo il pareggio a rovinare la serata nerazzurra. Anche il plateale litigio in campo tra Lukaku e Barella è stato un pessimo segnale. «Sono cose che non mi piacciono e che non devono succedere - ha detto Inzaghi -. Purtroppo, però, a volte accadono. E, in ogni caso, all’intervallo era già stato tutto chiarito. Si sono seduti uno di fianco all'altro, perché sono grandissimi amici». In maniera definitiva, si spera. Perché il centrocampista sardo aveva cominciato la stagione allo stesso modo, ovvero lamentandosi e sbracciando nei confronti dei compagni. Prima di frenarsi dopo il famoso confronto dentro lo spogliatoio prima del Barcellona. Ultimamente, però, certi atteggiamenti sono tornati. E, ieri sera, sono stati davvero eccessivi nel primo tempo. Tanto che pure qualche altro nerazzurro avrebbe voluto reagire come Big Rom…