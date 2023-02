Lukaku commosso per Atsu: la dedica in campo dopo il gol e il ricordo da brividi

MILANO - "Riposa tranquillo fratello. Ciò che successo è difficile da accettare. Giocare con te è stato fantastico. Sei l'umiltà e l'amore di Dio. Il modo in cui hai lavorato in allenamento. L'amore che avevi per la tua famiglia e i tuoi figli. Dio benedica la tua anima. Ti voglio bene, sempre". E' il commovente post, pubblicato sui propri canali social, di Romelu Lukaku in ricordo di Christian Atsu, il giocatore ghanese scomparso in occasione del terremoto in Turchia. Già in occasione del gol contro l'Udinese Lukaku aveva rivolto un pensiero ad Atsu, con un bacio verso il cielo. I due erano stati compagni di squadra all'Everton nella stagione 2014/15: la foto a corredo del post ritrae i due insieme con la maglia della squadra di Liverpool.