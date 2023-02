Giovanni con la maglia di Sforza, l'Inter scherza con la celebre battuta

MILANO - Una bella serata quella che si è regalata l'Inter a San Siro in occasione della vittoria nel match di campionato contro l'Udinese. In tribuna era presente Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, storico tifoso nerazzurro. Giovanni ha ricevuto in regalo dal club nerazzurro la maglietta di Sforza. In molti si ricorderanno della sua famosa battuta del film "Tre uomini e una gamba". Un siparietto divertente quello andato in scena allo stadio. E oggi l'Inter ha voluto omaggiare Giovanni con un ironico post sui propri canali social.