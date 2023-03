Inter, Gosens è su LinkedIn. Vuole un'altra squadra? Ecco la verità

Robin Gosens ha un profilo LinkedIn, il social che serve prevalentemente per cercare nuovi contatti professionali e per accrescere la possibilità di trovare una nuova occupazione. L'esterno tedesco dell'Inter ha però spiegato che non ha fatto questa scelta per motivi riguardanti la sua carriera: "Mi sento come se avessi più storie da raccontare di quante ne abbia nel fine settimana dopo la partita come calciatore professionista dell'Inter. Penso che LinkedIn sia la piattaforma giusta per fare questo. Instagram va benissimo, ma probabilmente non è il canale giusto per argomenti così profondi, voglio parlare di argomenti che mi emozionano, scambiare idee con persone che mi ispirano e allo stesso tempo voglio ispirare altre persone. E condividere le cose che mi stanno davvero a cuore"