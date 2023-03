Lautaro, parla l'agente: "Il suo futuro non dipende dalla Champions"

MILANO - "Lautaro è un uomo molto serio, è un leader e soprattutto è molto interista, è totalmente adattato alla vita milanese e nerazzurra. Io credo che le parole di Lautaro nel post partita contro il Bologna siano per assumersi le responsabilità di giocare in una squadra come l'Inter". Lo ha dichiarato Alejando Camano, agente di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, ai microfoni di TvPlay_Calciomercato.it: "Lautaro ha diversi anni di contratto con l'Inter, io credo che tutto dipenda dalla felicità di Lautaro e non dalla qualificazione in Champions o dalla vittoria dello scudetto, Lautaro c'è nel bene e nel male. Ha un contratto con i nerazzurri ed è molto felice e veste i colori dell'Inter per contribuire a regalare vittorie". Anche Camano afferma di essere "un po' interista perché ho portato Cuper tanti anni fa anche, la mia speranza è che l'Inter arrivi alla finale di Champions, ma oggi nel calcio tutte le squadre che arrivano fino a qui sono molto forti". E Lautaro spera di andare avanti nella competizione: "La scorsa settimana sono stato con Lautaro e il ragazzo tiene molto a passare ai quarti di finale di Champions. Saremmo molto felici se l'Inter arrivasse in finale". Tornando poi sul futuro del proprio assistito, Camano conclude così: "Nel calcio secondo me è molto importante avere un sentimento d'appartenenza. Io credo che in questo modo sia possibile sentire il calcio nel cuore, logicamente siamo tutti professionisti, ma in questo sport non ci sono soltanto i soldi. Per me è una grande responsabilità essere il procuratore di un calciatore del valore di Lautaro Martinez, una volta che il contratto è stato firmato siamo dell'Inter e non è solo una questione di risultato. Oggi non stiamo pensando che se l'Inter gioca la Champions siamo interisti oppure no, siamo sempre nerazzurri e poi vedremo in futuro quale sarà il destino di Lautaro Martinez", ha concluso.