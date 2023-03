Inter, Inzaghi nei guai: un big salta la Juve

MILANO - Che tegola per l'Inter di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni per il derby d'Italia contro la Juventus, in programma domenica sera a San Siro. Il difensore nerazzurro, uscito nel secondo tempo della sfida con il Porto in Champions League, si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano.