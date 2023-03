L'instant Inter non ha più l'età

MILANO - L'idea di instant team ha prodotto un’Inter incompiuta, vincente a metà. Spietata nel fare en-plein in Supercoppa e nel prendersi la Coppa Italia, da quando c’è Inzaghi, ma non a misura di scudetto. L’anno scorso c'è stata la delusione di un tricolore sfumato per un’incollatura, stavolta invece si è aperta una voragine in campionato con riflessioni allegate. L’Inter di questo biennio è figlia di logiche societarie, derivanti dall’impossibilità ad andare sul mercato. Situazioni da far convivere con la competitività del nerazzurra: Mkhitaryan e Onana sono arrivati a parametro zero, l’esperienza di Acerbi passa invece attraverso un diritto di riscatto che l’Inter potrebbe esercitare con la Lazio. Il doppio assalto al primo posto però non ha avuto effetto, Inzaghi ha ereditato una squadra campione d’Italia che al tempo stesso ha alzato la propria età media. Siamo nell’ordine di 28 anni e 307 giorni, un primato in serie A.

Esausti alla meta La carta d’identità rischia di diventare un problema, nel gestire il rush finale della stagione senza spremere l'Inter. Il progetto si è tradotto nei tre trofei conquistati dal gennaio 2022 a oggi. Peraltro ora l’Inter va incontro a un mese di aprile in cui sono sistemate ben nove partite. Compresi i dentro o fuori di Coppa Italia e Champions League che consumano più energie. L’ultimo fotogramma nerazzurro è quello di un derby d’Italia dove quasi metà giocatori - sette su sedici, compresi i subentrati contro la Juve - avevano più di trent’anni. Una media addirittura di 29,4 anni, quindi, domenica scorsa, al netto delle assenze di Skriniar e Bastoni. In vista della prossima stagione servirà un cambio di filosofia. Ma, per esempio, lo slovacco (che ieri ad Appiano ha svolto terapie sperando che passino i problemi alla schiena mentre Bastoni, Dimarco e Gosens hanno aggiunto il lavoro personalizzato) di sicuro non farà parte di questa rosa in futuro. Resta negli occhi un gruppo che spesso procede a strappi in campionato. Nello specifico, Dzeko è fresco di 37° compleanno e ha sparato tutte le cartucce nel girone di andata. Da allora, un gol in Supercoppa a Riyad il 18 gennaio e basta. Un puntero a digiuno, ma non è il solo paradigma di giocatori in debito d’ossigeno. Chi ha tirato la carretta finora, come lo stesso Mkhitaryan, accusa un fisiologico calo.

Equilibrio instabile Svecchiare l’organico interista, allora, sarà uno dei prossimi step. Nella graduatoria dell’età media più alta del nostro campionato, l’Inter precede di poco la Lazio (28 anni e 175 giorni). Trascorrere la sosta sul podio della serie A, per Inzaghi, non è garanzia di restare tra le prime quattro entro la fine. Per ora c’è un equilibrio instabile. "Il campionato è difficile perché a chi insegue sta mancando la continuità": ha provato a spiegarla così Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, al portale argentino Madero Sports. Il ridimensionamento consiste nel lottare per una qualificazione in Champions. La Sampdoria ha invece una media di 28 anni e 56 giorni in rosa. A cascata troviamo Roma e Juve.

