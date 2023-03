Lukaku, il significato della sua esultanza per la tripletta alla Svezia

ROMA - Lukaku show nella gara di qualificazione ai prossimi campionati Europei 2024. L'interista ieri sera è stato infatti l'uomo partita della sfida contro la Svezia, visto che ha siglato una tripletta, trascinando così al successo i Diavoli rossi. Per lui una serata da incorniciare, dopo aver ritrovato quel gol che in nazionale gli mancava da un anno e mezzo. Ma non è finita qui perchè il tris di reti è arrivato contro Zlatan Ibrahimovic, suo acerrimo nemico calcistico. L'esultanza polemica del belga però, non è passata inosservata. L'attaccante non ha immediatamente esultato, anzi, è rimasto immobile, occhi chiusi e gesto del dito davanti alla bocca come a voler zittire chi l’ha fin qui criticato. Quasi a dire: "Silenzio, muti, parlate ancora?". Restano i dubbi se è un gesto specifico verso qualcuno (tifosi, stampa, addetti ai lavori) oppure se è un messaggio forte e chiaro a Simone Inzaghi, in vista del rush finale di campionato. E se fosse così, sarebbe solo un bene per l'Inter, perchè potrebbe contare su un attaccante che se è in condizione può risolvere le partite da solo. E quale momento migliore, se non il rush finale di stagione? Come andrà a finire non si sa, intanto da ieri sera, anche Simone Inzaghi dorme sonni più tranquilli...Questo è poco, ma sicuro...