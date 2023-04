Lukaku, che bordata di Nainggolan alla Juve: "Cosa ti aspettavi là?"

MILANO - Prosegue senza sosta la scia polemica relativa al bollente finale di Juve-Inter in Coppa Italia. Gli insulti razzisti della curva bianconera rivolti verso Romelu Lukaku hanno indignato tutti, centravanti belga compreso che ha affidato ai social il suo malcontento per un episodio non certo isolato. Tanti i commenti di solidarietà all'ex centravanti del Chelsea: da Mbappé a Evra, fino al suo ex club, l'Anderlecht, passando per il commento di Radja Nainggolan che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche.