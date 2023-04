Insulti razzisti a Lukaku, Infantino non ci sta: "Inaccettabili"

ROMA - "Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino commenta gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter . "È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu Lukaku. La Fifa e il sottoscritto siamo al fianco di Lukaku".

Infantino: "Servono sanzioni severe"

Il numero uno del calcio mondiale sottolinea di essere al fianco di Lukaku ma anche "di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a una partita di calcio che abbia sofferto di razzismo o di qualsiasi altra forma di discriminazione. Le vittime di questi abusi devono essere sostenute e i responsabili puniti severamente da tutte le autorità". Poi lancia un appello: "I tifosi si facciano sentire e mettano a tacere i razzisti. Allo stesso modo, nel calcio, dobbiamo garantire l'applicazione di severe sanzioni sportive per far fronte a tali incidenti e per fungere da deterrente. Una volta per tutte: No al razzismo. No a qualsiasi forma di discriminazione".