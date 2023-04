Diretta Benfica-Inter 0-0: segui la partita LIVE

22:51

90' - E' finita! L'Inter espugna Lisbona!

Arriva il triplice fischio: grande vittoria dell'Inter che passa 2-0 sul Benfica grazie ai gol nella ripresa di Barella e di Lukaku su calcio di rigore. Un risultato meritato e pesantissimo in chiave qualificazione.

22:47

89' - Assegnato il recupero

Il quarto uomo alza la lavagnetta luminosa e decreta 4 minuti di recupero.

22:45

87' - Ancora un cambio per Inzaghi

Cambia ancora Inzaghi, che richiama in panchina Dumfries e manda in campo D'Ambrosio.

22:41

83' - Secondo ammonito nell'Inter

Ammonito Dzeko che si precipita in campo dalla panchina per abbracciarsi con i compagni di squadra.

22:39

81' - Lukaku trasforma per il raddoppio!

Perfetto come sempre Lukaku dal dischetto, Inter che si porta sul 2-0!

22:38

80' - Rigore per l'Inter!

Dalla doppia occasione per Dumfries, arriva un consulto VAR che induce Oliver a indicare il dischetto per un fallo di mano!

22:32

75' - Momento decisivo del match

Si entra nella fase decisiva del match, con il Benfica che prova a organizzare un assalto finale e l'Inter che sembra in buon controllo delle operazioni.

22:27

70' - Inter a caccia del raddoppio

Il Benfica lascia molto campo all'Inter, che colleziona due buone occasioni per raddoppiare con Mkhytarian e Barella

22:22

65' - La risposta di Schmidt

Cambia anche il Benfica, che si affida a Neres, che prende il posto di Florentino.

22:20

63' - Triplo cambio di Inzaghi

Inzaghi cambia l'attacco, inserendo Lukaku e Correa al posto di Dzeko e Lautaro, e spedisce in campo Gosens al posto di Dimarco.

22:17

60' - Il Benfica si divora il pari

Mischia furibonda nel cuore dell'area dell'Inter, ma nessun giocatore del Benfica riesce a trovare lo spazio per la conclusione. Inter che dopo il rischio corso torna a difendere con ordine.

22:12

55' - Ha accusato il colpo il da Luz

La rete di Barella ha l'effetto percepibile di aver silenziato il da Luz e anche il Barcellona sembra un po' faticare a riorganizzare le idee.

22:08

51' - Inter in vantaggio con Barella!

Splendido cross di Bastoni, che trova sul secondo palo l'inserimento di Barella, che incorna in rete!

22:07

50' - Benfica pimpante, ammonito Brozovic

Appare già un altro Benfica quello tornato in campo dopo l'intervallo, ritmi alti e nerazzurri in difficoltà, Brozovic rimedia l'ammonizione.

22:02

46' - Si riparte dallo 0-0

Inizia il secondo tempo con le squadre ancora ferme sullo 0-0. Nessun cambio nei due schieramenti.

21:45

45' - Si chiude senza recupero il primo tempo

Nessun recupero accordato dal signor Oliver, che chiude il primo tempo. Benfica e Inter tornano negli spogliatoi sullo 0-0 e accompagnati da più di qualche fischio.

21:43

43' - Inter in pressione

Nerazzurri che restano in pressione e che conquistano tre corner consecutivi, senza però riuscire a rendersi pericolosi.

21:40

40' - Fasi finali del primo tempo

Si entra nella fase finale della prima frazione con l'Inter che si affaccia nell'area di rigore lusitana: Dzeko in ritardo di un soffio sul bel cross di Barella, poi diagonalone di Dimarco, da cui scaturisce un corner.

21:35

35' - Gara intensa in mezzo al campo

Le due squadre continuano a giocare con grande intensità, un atteggiamento che tiene alto il ritmo del match ma che penalizza la precisione nei passaggi.

21:30

30' - Brivido per l'Inter

Proteste del Benfica per un tocco in area di Dumfries, Oliver dopo un veloce consulto lascia correre: era con il ginocchio e non con il braccio.

21:25

25' - Acerbi ci prova dalla distanza

Arriva anche la prima conclusione per l'Inter con Acerbi che cerca il sinistro dalla distanza, pallone sopra la traversa non di molto.

21:22

22' - Primo cartellino giallo del match

Intervento di Antonio Silva su Lautaro nella metà campo nerazzurra, Oliver gli mostra il cartellino giallo. Non era comunque tra i numerosi diffidati del Benfica.

21:20

20' - Ci prova anche Joao Mario

Iniziano le difficoltà per l'Inter, che non riesce a opporsi al palleggio portato dal Benfica fin dentro l'area di rigore nerazzurra, conclusione tesa di Joao Mario, che non inquadra la porta.

21:16

16' - Onana salva l'Inter

Distrazione della difesa nerazzurra, Rafa Silva calcia al volo sul rinvio sbagliato da Dimarco, Onana si oppone di istinto con il petto!

21:15

15' - Il Benfica inizia a spingere

Dopo un avvio in sordina, il Benfica inizia ad alzare il proprio baricentro, primo effetto, pareggiare il conto dei corner, e la prima conclusione del match, con Florentino, che però alza di molto sopra la traversa.

21:10

10' - Inter che non rinuncia alla fase offensiva

Inter molto attenta a non concedere spazi al Benfica e che appena può innesca i suoi giocatori più avanzati. Primo angolo nerazzurro.

21:05

5' - Fasi di studio

Avvio a ritmi cadenzati per le classiche fasi di studio. Benfica che comunque già mostra di voler aggredire i portatori di palla dell'Inter, per trovare subito la verticalità. Nerazzurri ordinati.

21:00

1' - Via a Benfica-Inter!

Il signor Michael Oliver fischia l'inizio delle ostilità!

20:45

Squadre in campo per il riscaldamento

Ci siamo quasi: squadre in campo per effettuare il riscaldamento prepartita, spalti che stanno via via finendo di gremirsi.

20:30

Occhio ai palloni persi a centrocampo

Tra le diverse statistiche a disposizione per Benfica-Inter, ce n'è una che fornisce un'indicazione piuttosto significativa, cui l'Inter dovrà fare molta attenzione: la squadra di Schmidt è quella che ha tentato più tiri in seguito a un recupero offensivo (entro 40 metri dalla porta avversaria) in questa Champions League, realizzando ben cinque gol da queste situazioni di gioco, un record condiviso con il Napoli.

20:20

Onana carico: "Siamo pronti"

Onana, intervenuto ai microfoni di Sky poco prima del calcio d'inizio, sfodera il suo proverbiale ottimismo: "Siamo pronti, abbiamo preparato bene la partita, dovremo essere coraggiosi ed avere personalità".

20:15

Volti distesi sul terreno di gioco

Squadre che tra poco inizieranno le fasi di riscaldamento, durante la passeggiata in campo per il classico sopralluogo volti distesi e sorrisi in casa nerazzurra, sia tra i giocatori che tra Inzaghi e i dirigenti.

20:10

Inter con la terza maglia

Come svelato dal club sui propri social, l'Inter scenderà in campo con la terza divisa: giocatori vestiti completamente di giallo, con bordini nerazzurri.

20:00

Un solo precedente!

Incredbile ma vero per due nobili del calcio europeo: tra Benfica e Inter esiste un solo precedente in Champions League e risale a quando la competizione era chiamata Coppa dei Campioni: era il 1965 e i nerazzurri superarono i portoghesi in finale per 1-0, grazie a un gol di Jair.

19:55

Confermate le indiscrezioni

Formazioni che stavolta non si discostano dalle previsioni: Darmian tra i centrali, Dumfries e Dimarco sulle corsie eterne, Dzeko preferito a Lukaku. Nel Benfica l'unica novità è la presenza in difesa di Morato al posto di Verissimo.

19:50

Le formazioni ufficiali

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos. All: Schmidt

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi

19:45

Benfica-Inter, grande atmosfera a Lisbona

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio, grande atmosfera all'esterno e all'interno dell'Estadio da Luz, che si annuncia a gremito. Presenti a Lisbona anche oltre 3mila tifosi nerazzurri, che prenderanno posto nel settore ospiti. Al seguito dell'Inter anche il Presidente Zhang e il vicepresidente Zanetti, oltre al tifosissimo nerazzurro Ignazio La Russa Presidente del Senato.,

Estadio da Luz (Lisbona)