Ranking Uefa, l’Inter nella top 10: agganciata la Roma

ROMA - A un passo dalle migliori quattro nel torneo dei sogni e con entrambi i piedi nella top 10 del ranking Uefa . Insomma, c’è di peggio che respirare l’aria profumatissima dell’élite del calcio continentale. E pensare che in Italia, complice quel 5° posto inaspettato, l’atmosfera attorno ai nerazzurri appare decisamente più rarefatta. Numeri alla mano, quella di Simone Inzaghi è l’ Inter più europea dai tempi d’oro di José Mourinho . Lo dimostra la nuova graduatoria che vede i nerazzurri di nuovo in una posizione di vertice grazie al cammino in questa Champions, impreziosito dallo 0-2 in casa del Benfica nell’andata dei quarti di finale.

Aggancio

Lukaku e compagni hanno agganciato il decimo posto del ranking guidato dal Manchester City di Guardiola davanti a Bayern Monaco e Chelsea (il Real campione in Champions è 5°), raggiungendo la Roma che dal 2016 precedeva e staccava regolarmente i nerazzurri in graduatoria. Ora sono tre le italiane in top 10, con la Juve ottava e anch’essa protagonista di un balzo in avanti grazie alla vittoria contro lo Sporting. Allegri ora è appaiato al Barcellona. Tornando al cammino dell’Inter, in questa stagione sono 22 i punti raccolti. Nel 2019-20, l’anno della finale di Europa League persa contro il Siviglia con Conte in panchina, furono 25. Per superare quel risultato a Simone basterà centrare la semifinale (si ottiene 1 punto per ogni passaggio del turno), e vincere un’altra gara (l’Uefa assegna 2 punti per ogni successo): le due cose potrebbero anche verificarsi contemporaneamente nella sfida di ritorno coi portoghesi a San Siro. Il totale interista fa 89, un numero che deriva dalla somma dei punti ottenuti nelle ultime 5 stagioni. Nel dettaglio, per il club, sono stati 15 nel 2018-19, 25 nel 2019-20, 9 nel 2020-21, 18 nel 2021-22 e, appunto, 22 grazie a questa cavalcata europea.

Dopo 10 anni

L’Inter è tornata tra le migliori dieci del ranking a un decennio esatto dall’ultima apparizione, cioè dal 2012-13. Per capire la portata di questo balzo in avanti basta citare il punto di partenza del 2022-23, cioè il 23° posto. La scalata di Simone partirebbe in realtà dal primo momento in cui si è seduto su quella panchina che, nonostante tutto, non smette mai di scottare: a luglio del 2021 l’Inter era 26esima, posizione che oggi occupa il Lione, settima forza della Ligue 1. Oggi le squadre della Serie A in graduatoria Uefa sono 9, cioè tutte quelle che hanno partecipato alle coppe negli ultimi 5 anni. E dopo Juve, Inter e Roma, più staccato troviamo il Napoli (20ª con 80 punti). Seguono per l’Italia, nell’ordine, Atalanta (28ª), e Milan (35ª). Anche i rossoneri hanno avuto una crescita notevolissima: 81° posto nel 2019-20, 53° nel 2020-21, 45° un anno fa e oggi a un passo dalla top 30. La Lazio è 41ª, la Fiorentina 101ª (è ripartita da 0 visto che non partecipava alle coppe europee dal 2016-17), il Torino 106ª grazie ai 2,5 punti dell’Europa League 2019-20.