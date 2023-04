Lukaku è tornato: Inter, sicura di volerlo rimandare al Chelsea?

La doppietta empolese di Lukaku ha segnato il ritorno di Big Rom al gol su azione dopo 253 giorni. Ma sue erano state anche le 3 reti pesanti su rigore realizzate contro il Porto (andata degli ottavi di Champions League), la Juve nella semifinale d’andata di Coppa Italia e il Benfica nell’andata del quarto di finale di Champions League. Le dichiarazioni odierne del campione belga dopo il successo in Toscana sono state significative. A cominciare dalla sottolineatura dell’infortunio muscolare che tanto ha condizionato la sua stagione: ‘Per la prima volta nella mia carriera ho dovuto affrontare un malanno tanto serio. Ora sono più fiducioso quando faccio gli scatti sul lungo e il merito è del grande lavoro fatto con i preparatori. In questo finale di stagione voglio fare il meglio possibile anche in allenamento. L’Inter mi ha dato tutto e darò tutto per l’Inter che mi ha permesso di diventare ciò che sono grazie allo scudetto di due anni fa’. Ecco, l’Inter. In marzo, Beppe Marotta era stato chiaro: ‘A fine stagione, Lukaku tornerà al Chelsea. Il suo prestito scadrà il 30 giugno’. Alla luce del prepotente ritorno in scena di Romelu, la domanda del giorno è consequenziale: Inter, sei proprio sicura di rimandarlo a Stamford Bridge? O, prima di farlo, non è il caso di contare fino a cento? A Suning l’ardua risposta.