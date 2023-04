Il nuovo capo degli arbitri: "Lukaku? Non cambia nulla. Ecco perché"

"Grazia di Gravina a Lukaku ? Per noi non cambia nulla, continueremo a seguire le regole". Sono le parole del presidente dell' Aia, Carlo Pacifici , sulla grazia concessa dal numero uno della Figc all'attaccante dell'Inter . Nonostante la squalifica rimediata negli ultimi minuti della partita dell'Allianz Stadium, Lukaku potrà essere in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Pacifici: "Non cambiano le regole"

Il presidente Gravina aveva parlato di un provvedimento "in via eccezionale e staordinaria". Ora il nuovo capo degli arbitri ha confermato che questa decisione non cambierà le regole: "La decisione in campo è stata presa, la grazia è una prerogativa del presidente della Federazione, messa in atto perché ha verificato tutte le condizioni. Ma per noi non cambia nulla, continueremo a seguire le regole. Chi andrà a zittire il pubblico dopo essere stato insultato sarà ammonito, lo prevede il regolamento".

Pacifici: "Var uno strumento importante"

"Il Var? È uno strumento importante per noi perché ci dà la possibilità di sanare eventuali errori. Deve esserci equilibrio tra intervento autonomo e intervento Var per errori gravi. Il protocollo è stato aggiornato, i risultati positivi ma ci sono margini di miglioramento. Var a chiamata? Sono aperto a qualsiasi tipo di idee che possano andare incontro a soluzioni per il calcio. Io per ciò che riguarda le interviste a fine gara non sono d'accordo, c'è troppa adrenalina che potrebbe alterare quello che dice l'arbitro e il suo aspetto comunicativo. Però dovremmo spiegare direttamente attraverso canali diretti quali sono le regole del gioco".