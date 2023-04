Riscossa Inzaghi: questa è finalmente la sua Inter

Inzaghi in full immersion . La mattinata trascorsa ad Appiano Gentile, alle cinque del pomeriggio era davanti alla tv, nel salotto di casa, zona Brera, per studiare Lazio-Torino . Il pensiero proiettato al lunch match di domenica. Un tuffo al cuore, perché il cordone ombelicale con Roma e il club biancoceleste non lo ha mai reciso. Una tappa forse decisiva in relazione alla corsa Champions, come imposto da Zhang e Marotta : l’Inter deve piazzarsi tra le prime quattro, altrimenti vanificherebbe una stagione pazzesca extra campionato: Supercoppa in bacheca schiantando il Milan a Riyad, la finale di Coppa Italia a Roma il 24 maggio, il doppio derby in semifinale di Champions. Poco più di un mese davanti per prendersi tutto o quasi: è la sfida di Simone, a cui ora preme mettere sotto Sarri. Quel 3-1 subìto all’Olimpico , nel girone d’andata, non l’ha mai digerito.

La Lazio nei suoi pensieri

E la Lazio, nei suoi pensieri, è ancora al primo posto ogni volta in cui finiscono le partite dell’Inter. Ventidue anni di vita e di carriera. La casa e gli amici. Il percorso da centravanti e da allenatore. Un cacciatore di trofei, specialista nel dentro o fuori, anche ai tempi in cui allenava la Primavera. Dicono, per smontarlo, che le finali si preparano da sole. E allora bisognerebbe snocciolare i risultati dei predecessori. L’Inter non arrivava così avanti in Champions dalla stagione del triplete di Mourinho (2009/10). Spalletti e Conte, in tre anni, non erano mai riusciti a superare il girone. Simone, alla prima partecipazione, ha condotto agli ottavi la Lazio dopo vent’anni. Si è ripetuto nella passata stagione, arrendendosi al Liverpool di Klopp e ora guarda a Istanbul come ultima spiaggia per tenersi la panchina. Pensate, potrebbero confermarlo solo da campione d’Europa, 11 sconfitte in 31 partite di campionato sono tante, ma può piazzare la doppietta Supercoppa-Coppa Italia per il secondo anno di fila. Quarta finale in sette anni di carriera e sette trofei (compresa Lazio) in bacheca. Certi numeri non vengono fuori da soli. Zhang e Marotta, con 80-90 milioni di ricavi Champions al sicuro, e liminando la Juve hanno incassato un’altra decina di milioni. Mica un piatto di bucatini.