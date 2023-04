Inter, le parole di Marotta sul futuro di Lukaku: cosa ha detto

MILANO - Prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky. Nel dettaglio, le sue parole: "Lukaku? Il suo amore e l'attaccamento per club e città sono presupposti importanti per la valutazione di un calciatore che, però, non è nostro: dal 30 giugno sarà di nuovo del Chelsea. Quindi valuteremo tutti insieme. Oggi sottolineo la grande professionalità del ragazzo e il suo grande senso di appartenenza, fattori importanti come quelli tecnici e agonistici".