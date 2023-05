Infortunio Leao, derby di Champions a rischio: ecco come sta

MILANO - E' durata appena dieci minuti la partita Milan-Lazio per Rafael Leao. Il calciatore portoghese si è infatti fermato lamentando un problema all'inguine e Pioli si è trovato costretto a sostituirlo con Saelemaekers. Non è certo una buona notizia per il Milan, e non solo per la gara in corso contro la Lazio: tra pochi giorni in calendario c'è il derby di Champions League con l'Inter e le condizioni di Leao tengono in ansia Pioli che potrebbe ritrovarsi costretta a rinunciare al portoghese in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Del resto, lo stesso Pioli, nel prepartita a Dazn, aveva sottolineato quanto Leao sia prezioso nel proprio schieramento: "Nel leggere le situazioni ha un intuito particolare, cerca di sfruttare le sue qualità e deve continuare a farlo, sa come la linea avversaria si muove".