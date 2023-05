Volata Champions, ecco la nuova classifica

ROMA - Si fa sempre più avvincente la volata per un piazzamento in Champions League, con 6 squadre racchiuse in una manciata di punti e in lotta per soli tre posti. Alle spalle del Napoli campione la Lazio ha perso in casa del Milan e domani (domenica) potrebbe essere scavalcata dalla Juventus in caso di vittoria dei bianconeri contro l'Atalanta. L'Inter invece ha risposto - a distanza - proprio al successo dei cugini rossoneri, passando all'Olimpico e superando la Roma: così la squadra di Inzaghi si è ripresa il quarto posto e ha agganciato (momentaneamente) la Juve, tenendo lontana la formazione di Mourinho. Quando mancano quattro giornate alla fine del campionato, tutto è ancora in bilico.