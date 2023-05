Simone Inzaghi felice: "Questa è la mia Inter"

E' un Simone Inzaghi estremamente soddisfatto quello che commenta il successo dell'Inter sulla Roma: "Sapevamo di affrontare una squadra che soprattutto in casa concede pochissimo, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Cosa è cambiato? Che ora ho gli uomini per fare le rotazioni a centrocampo e in attacco, una possibilità che non ho praticamente mai avuto. Brozovic ci è mancato tanto e a lungo, ma sapevamo che sarebbe tornato e che ci avrebbe dato una mano, ora come ora sta facendo la differenza. Stessa cosa per Lukaku, che fino a gennaio abbiamo avuto a disposizione solo per un mese. Contavamo però di arrivare in queste condizioni psicofisiche a questo punto della stagione".