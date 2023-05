Serie A, corsa Champions: chi ha il calendario migliore?

I calendari di Juve, Lazio, Inter, Milan, Roma e Atalanta a confronto

Andando a vedere i calendari delle singole squadre, la Juventus dovrà affrontare nell'ordine Cremonese, Empoli, Milan e Udinese. E peraltro, dovendo guardare soprattutto a cosa fa il Milan quinto (-5) potrebbe anche contare su 7 soli punti (che comunque la renderebbero irraggiungibile anche da Roma e Atalanta), visto anche l'attuale vantaggio sui rossoneri nello scontro diretto: ma attenzione, visto che alla penultima giornara c'è in programma proprio Milan-Juve. In ogni caso, etichettando come impegni abbordabili Cremonese (in casa) e Udinese (in trasferta) e di media difficoltà la gara del Castellani, i bianconeri "vedono" il traguardo avvicinarsi. E' della Lazio invece quello che sulla carta sembra il calendario più agevole da qui alla fine: in casa con Lecce e Cremonese, in trasferta con Udinese ed Empoli. Nessuno scontro diretto in programma per la squadra di Sarri che quindi potrebbe anche approfittare al meglio delle restanti partite tra avversarie dirette. L'Inter, a 63 punti,, è quella che sulla carta ha il calendario meno agevole: in casa con Sassuolo e l'avversaria diretta Atalanta, dovrà far visita a Napoli e Torino, anche se c'è l'incognita su che Napoli troverà la squadra di Inzaghi dopo la vittoria dello Scudetto. Dal Milan in giù, come detto, ci sono meno calcoli da fare: teoricamente può non bastare vincerle tutte. I rossoneri affronteranno subito due incontri sulla carta semplici (Spezia in trasferta, Sampdoria in casa), per vivere l'acuto alla penultima giornata con la Juventus (a Torino) e chiudere in casa con il Verona. Capitolo Roma (58): una trasferta di medio livello (Bologna) e una impegnativa (Fiorentina) e due partite in casa, la prima con una lanciata Salernitana, per chiudere il campionato in casa con lo Spezia, l'impegno meno arduo dei quattro. E infine l'Atalanta che alla penultima giornata vive lo scontro diretto in trasferta con l'Inter, e che nel prossimo turno è attesa dalla Salernitana, mentre in casa ha due impegni sulla carta tra il medio e il semplice con Verona e Monza. Alla luce di tutto questo, i riflettori saranno puntati soprattutto alla penultima giornata di campionato, dove gli scontri diretti Juve-Milan e Inter-Atalanta potrebbero cambiare qualche equilibrio e magari chiudere la maggior parte dei conti. Per il resto, la parola passa al campo, sul quale tabelle, calendari e calcoli potrebbero essere stravolti.