Milan, pessimismo Leao: primo derby di Champions senza il portoghese

MILANO - Il Milan rischia di perdere il giocatore più rappresentativo per il derby di Champions League. Rafael Leao potrebbe saltare il match d’andata della semifinale contro l’Inter a causa di un infortunio, e al momento le sensazioni su un possibile recupero in vista di mercoledì sera sono più negative che positive . Il talento portoghese era uscito all’undicesimo minuto del primo tempo contro la Lazio per un fastidio all’inguine, e gli esami strumentali hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. «L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno», recita il bollettino del club rossonero. L’elongazione è una lesione muscolare, di lieve entità, dovuta da un eccessivo allungamento del muscolo. Lo stiramento di poche fibre muscolari può essere curato solamente con il riposo, evitando movimenti. Ieri infatti Leao si è recato a Milanello per sottoporsi a terapie e tentare di smaltire quanto prima il fastidio muscolare . Si tratta del primo infortunio dell’intera stagione per il portoghese, proprio a poche ore dalla doppia sfida più prestigiosa dell’anno.

Senza Leao il Milan fatica

Purtroppo per Leao, i tempi per recuperare per il match d’andata sono strettissimi, e nessuno vuole rischiare di perdere l’atleta forzando la mano. L’esito degli esami ha evidenziato che il danno non è grave, ma l’imminenza della partita lo rende comunque un infortunio pesantissimo nell’economia della doppia sfida contro l’Inter. Il portoghese è il giocatore che può maggiormente mettere in difficoltà l’Inter e sarà un Milan con meno pericolosità in zona gol. D’altronde i numeri parlano chiaro, quando Leao non ha giocato per squalifica o non è stato schierato dal primo minuto, il Milan ha vinto solamente una volta in dieci partite nell’attuale stagione. Una statistica che riguarda tutte le competizioni. Se non dovesse farcela, Pioli avrebbe l’opzione Rebic o più probabilmente Saelemaekers a sinistra, come accaduto proprio contro la Lazio quando Rafa ha alzato bandiera bianca.

Nessun rischio

Dunque non c’è una data di rientro precisa, ma a poche ore dalla partita d’andata contro l’Inter il recupero dell’ex Lilla sembra alquanto difficile. Il Milan infatti non forzerà la mano, e se ci sarà il minimo dubbio di una possibile complicazione o ricaduta, la società rossonera non lo rischierà. Piuttosto Leao salterà Inter e Spezia e si ripresenterà nel match di ritorno il prossimo 16 maggio, la partita decisiva per il passaggio alla finale di Champions a Istanbul. Inoltre l’importanza di aver Leao al 100% è cruciale anche per le ultime tre partite di campionato contro Samp, Juve e Verona partite in cui il Milan dovrà qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea.

Rinnovo a un passo

Aumenta vertiginosamente invece la possibilità di un rinnovo di contratto per Rafael Leao. Nella scorsa settimana sono avvenuti due incontri in sede dove ha partecipato lo stesso Leao, insieme alla dirigenza milanista e all’entourage. Si stanno limando gli ultimi dettagli ma Rafa rinnoverà con il Milan per una cifra attorno ai 6,5 milioni bonus compresi. Il contratto sarà di cinque anni e dovrebbe figurare ancora la clausola da 150 milioni presente nell’attuale contratto. Settimana caldissima sul fronte prolungamento, il Milan è finalmente pronto a chiudere una lunghissima trattativa per blindare il suo gioiellino.