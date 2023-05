Milan-Inter, le scelte di Pioli: Bennacer c’è, Leao non molla

MILANO - Rafael Leao è il dubbio più grande per Milan-Inter di questa sera. L’attaccante portoghese stamattina effettuerà un test a Milanello insieme allo staff medico e solamente dopo Stefano Pioli deciderà se convocarlo per la semifinale d’andata. Leao sabato contro la Lazio era uscito dal campo per un’elongazione del muscolo lungo adduttore, ma già lunedì non avvertiva più dolore. Ecco perché ieri a Milanello ha cominciato a correre sul campo, con un’andatura blanda, senza forzare. Stamattina infatti Rafa effettuerà scatti e cambi di direzione, e se tutto dovesse andare per il verso giusto, allora verrà convocato e avrà buone possibilità di giocare in Champions.