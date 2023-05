Milan-Inter, gli introiti di Coppa fanno rifiatare

Il derby di Champions tra le milanesi è l’ennesimo confronto tra due proprietà molto diverse (una cinese, l’altra americana) giunte a questa sfida con inerzia finanziaria piuttosto divergente. Escono entrambe da anni di perdite molto rilevanti nell’ultimo triennio (488 milioni i nerazzurri, 358 i rossoneri) ma la dinamica mostra un Milan più avanti nel risanamento dei conti. Negli anni passati, l’Inter ha mantenuto un vantaggio in termini di ricavi grazie ai robusti contratti commerciali dal sistema relazionale del gruppo Zhang-Suning in Asia. Nel biennio 2018-20 l’Inter ha quasi doppiato i ricavi del Milan: grazie anche al ritorno in Champions che l’Inter centrò due anni prima del Milan ma pure a sponsorizzazioni provenienti in parte dallo stesso azionista, come i naming rights di Suning al centro di allenamento di Appiano Gentile. Dal 2020, l’inaridimento delle fonti finanziarie cinesi acuite dalle difficoltà del gruppo familiare di Zhang (inseguito dai creditori fino a Milano) ha prodotto un progressivo rallentamento dei ricavi nerazzurri: dai 417 del 2019 ai 364 del 2021, con il ritorno a 436 solo grazie alle cospicue plusvalenze dalle cessioni di Hakimi e Lukaku. Di contro, il Milan toccò il fondo dei ricavi a 192 nel 2019/20 ma la ripresa è stata veloce, soprattutto grazie alla crescita molto rapida dei ricavi commerciali, con diversi partner internazionali aggiunti da Elliott e quindi da RedBird. L’ultimo bilancio rossonero ha quasi azzerato il gap di ricavi operativi con l’Inter (280 contro 335) mentre una differenza resta nelle plusvalenze.



Derby Champions, tra record di incasso e parata di stelle: attesi Djokovic e Berrettini