Julio Cesar in lacrime in diretta tv prima di Milan-Inter: cos'è successo

MILANO - Una semifinale di Champions League non si scorda mai, soprattutto quando anticipa un trionfo come quello vissuto dall'Inter nel 2010, anno dello storico 'Triplete' realizzato dall'Inter guidata allora da José Mourinho. In quella squadra giocava Julio Cesar, che prima del derby europeo contro il Milan (semifinale di andata in programma oggi, mercoledì 10 maggio) ha ricordato con emozione una delle due sfide con il Barcellona.