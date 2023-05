Moviola Milan-Inter: polemiche per il colpo al fianco di Krunic, era da rigore

Dopo il derby di Madrid in Liga, quello di Milano. Al designatore Rosetti la scelta di Jesus Gil Manzano per la semifinale dev’essere sembrata ovvia e lo spagnolo ha gestito la partita più importante della sua carriera tenendo in tasca i cartellini. Troppo permissivo.

Disciplinare

Theo, ad esempio, meriterebbe due volte l’ammonizione nel primo tempo, così come Dumfries; graziati pure Tonali (simula) e Dzeko (calcione da dietro). Gli ammoniti - dopo 45’ di botte - sono Krunic (proteste), Mkhitaryan (gomitata) e poi Tomori nella ripresa. Altro episodio: Krunic colpisce Bastoni sul fianco a gioco fermo, l’arbitro neppure se ne accorge ma ci stava il penalty...

No rigori

Al 13’ Saelemaekers e Giroud vanno giù in area nella stessa azione: non c’è nulla. Alla mezz’ora Gil Manzano fischia invece un rigore per l’Inter, ma la gamba di Kjaer non tocca mai quella di Lautaro (lo salva il Var). Sul mani di Thiaw , dopo il tiro di Calhanoglu, la palla sembra schizzare prima sul petto del difensore e la distanza tra i due è molto ravvicinata.

Var: Munuera 5,5

Ottimo su Kjaer-Lautaro, sorvola sul colpo di Krunic ritenendolo erroneamente un contatto “da marcatura”.