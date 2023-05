MILANO - Brutte notizie per Stefano Pioli e il Milan. Gli esami cui è stato sottoposto in mattinata il centrocampista Ismael Bennacer, hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchiodestro. Lo ha reso noto il club rossonero con una nota ufficiale, aggiungendo che l'algerino verrà sottoposto a intervento in artroscopia. Bennacer salterà così la gara ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter.