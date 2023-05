Marotta, messaggio a Inzaghi: le parole sul futuro del tecnico dell’Inter

MILANO - "Simone Inzaghi resta anche l'anno prossimo? Penso di sì, le valutazioni non si fanno su un episodio o su una partita, ma sul modo di lavorare e sulla professionalità e su questo è bravo. C'è un piccolo neo, come per altre squadre, di non essere stati protagonisti in campionato dove il Napoli ha meritato di vincere con una cavalcata straordinaria ma noi come altri siamo stati solo spettatori e questo depone sfavorevolmente. Per il resto la stagione è positiva". Lo ha detto l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto durante l'evento "Il Foglio a San Siro".