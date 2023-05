Milan, Pioli avvisa l'Inter: "Le imprese esistono, noi ci crediamo. E su Leao..."

Le condizioni di Leao

"La squadra si sta preparando molto bene - ha detto il tecnico del Diavolo in conferenza stampa -, con grande concentrazione per provare a vincere la partita e qualificarci per una finale dove nessuno pensava potessimo arrivare. Per farlo dovremo alzare il livello del nostro gioco. La partita è lunga, dobbiamo starci dentro e provare a sfruttare anche i loro errori. So che possiamo fare una grande gara, perché so quanto sono bravi i miei giocatori. L'Inter è una squadra forte e sappiamo le difficoltà che incontreremo, ma abbiamo le qualità per ribaltare il risultato". Così invece sulle condizioni di Leao, assente nel primo round: "Sta meglio, sia lui che Krunic e Messias dovrebbero fare la rifinitura oggi e dovrebbero essere della partita".