Inter-Milan al derby finale: psicologia Inzaghi, fattore Leao per Pioli

Non è finita, Inzaghi lo sa benissimo. Da sei giorni sta cercando di trasformare il rimpianto del 3-0 mancato all’andata nello stimolo da trasmettere all’ Inter . Lo scarto non è di totale sicurezza. Pioli sfrutta la stessa leva, al contrario, per motivare il Milan e invitarlo a crederci. Basterebbe un gol per riaprire i giochi e rimettere in discussione l’ Euroderby . La rimonta è possibile, come insegnano Istanbul, guarda caso, e la storia. Sono passati diciotto anni dalla finale Champions del 2005 allo stadio Ataturk, l’ex capitano Paolo Maldini ne avrà parlato ai suoi giocatori in queste ore: 3-0 per i rossoneri di Ancelotti all’intervallo, rimonta sino al 3-3 nella ripresa, supplementari e ko ai rigori con il Liverpool di Benitez. I gol in trasferta non valgono doppio, il nuovo regolamento Uefa rende possibile qualsiasi ribaltone.

Mentalità

Ci sono altri 90 o 120 minuti per accarezzare il sogno e volare sul Bosforo a giocarsela con il City di Guardiola o il Real Madrid di Ancelotti. L’Inter gode di un bel vantaggio, ma deve evitare il rischio di trasformarlo in paura, come succede quando ti senti vicino al traguardo e un risultato torna in discussione. Conta la chiave psicologica, non solo la tattica e la qualità. Negli ultimi due confronti (1-0 in campionato, 2-0 mercoledì in Champions) i nerazzurri hanno gestito il vantaggio senza assestare il colpo di grazia, come era accaduto in Supercoppa (3-0). La tendenza a ritirarsi indietro e cercare il contropiede. Di solito funziona, ma qualche spiraglio si apre. Il palo colpito da Tonali e l’occasione fallita da Messias suggeriscono una traccia: al Milan è mancata la precisione per sfruttare l’episodio favorevole e spostare l’inerzia.

Tendenza

Tre derby, 31 tiri totali e Onana è uscito ogni volta imbattuto. Prima o poi, pensano a Milanello, un pallone entrerà in rete. E’ lo spiraglio a cui si aggrappa Pioli preparando il tentativo di rimonta. Un piccolo vantaggio, dal punto di vista mentale, potrebbe averlo acquisito nel tempo sospeso tra andata e ritorno: il Diavolo ci arriverà con la testa sgombra, senza pressioni, con l’energia trasmessa dai tifosi e la voglia di uscire, nel peggiore dei casi, a testa alta. Non può esserci paura, ma solo delusione se dovesse andare male, perché gli ex campioni d’Italia temono di non partecipare alla prossima Champions. La dodicesima finale della storia rossonera aggiusterebbe il bilancio. Sarebbe il caso di definirlo “neuro” o “psico” derby. La gloria, la stagione e la faccia: è un rischiatutto.