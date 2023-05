Riccardo Trevisani: "Inter-Milan ve la racconto così: le mie previsioni"

Inter - Milan, semifinale di ritorno di Champions League, in chiaro stasera su Mediaset. In attesa della finale di Istanbul, dove chiaramente ci sarà un’italiana (dell’altra finalista se ne parlerà a fine intervista), quella di stasera su Canale 5 è la partita della stagione. E a raccontarla sarà Riccardo Trevisani: 43 anni, una vita a Sky prima di arrivare a Mediaset due anni fa, in sintesi realizza il sogno di ogni telecronista: “Sì - conferma -. La aspettavo da sempre”.

Come finisce stasera?

“Come finisce non lo so. Il calcio è troppo strano a questo livello. Qualche anno fa ho commentato Barcellona - Liverpool 3-0. Dopo 8 giorni il Liverpool ha vinto 4-0. Non lo avrei MAI (scrivetelo in maiuscolo) pensato. A oggi è molto avanti l’Inter. Per condizione fisica e mentale, questo sì.

Che partita si aspetta?

“Mi aspetto una sfida più aperta del 2003. Come già successo all’andata. Pochi calcoli, la partita di una settimana fa ha creato una distanza. Non c’è margine per aspettare, non più di un tempo almeno”.

Acerbi dice che è sottile il confine tra trionfo e una stagione di m… se dovesse andar male.