Milan, il dato storico sul derby che preoccupa Pioli: non era mai accaduto

Il Milan, dopo aver perso anche il ritorno della semifinale contro l'Inter nell'Euroderby, è fuori dalla Champions. Come se non bastasse, a preoccupare ulteriormente i rossoneri, ci sono un paio di annotazioni statistiche. La prima riguarda le 4 vittorie stagionali nel derby dei nerazzurri sui "cugini" rossoneri, fatto che non accadeva dal 1973-74 (49 anni fa, è l'unico precedente). Ma la seconda è ancora più clamorosa...