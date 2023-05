La 'gufata' di Pioli all'Inter: "Finale? Conta chi la vince…"

MILANO - Stefano Pioli non l’ha presa bene. Nonostante il fair play e i complimenti di facciata alla squadra avversaria, l’allenatore del Milan ha palesato non poco nervosismo al termine della semifinale di ritorno che ha eletto l’Inter quale prima finalista della Champions League. L’allenatore rossonero prima ha discusso con una bandiera milanista come Alessandro Costacurta , poi ha lanciato una gufata significativa ai cugini dell’Inter.

La gufata di Pioli all’Inter per la finale

Nelle interviste post partita, l’allenatore del Milan è apparso rammaricato per il verdetto del campo, ma successivamente ha puntualizzato ulteriormente. “Peccato perché volevamo arrivare in finale - ha ammesso Pioli - sarebbe stato incredibile per il nostro percorso anche se poi conta chi la vince la finale, non che ci arriva…”. Una gufata clamorosa in vista della finale dell’Inter in programma il prossimo 10 giugno 2023 allo stadio Atatürk Olympic Stadium” di Istanbul.