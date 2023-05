Capello snobba l'Inter in tv: "Il Manchester City è il grande favorito"

Come nel 2021, quando il Manchester City perse contro il Chelsea 1-0, Guardiola è di nuovo in finale di Champions League. Stavolta Pep sfiderà l'Inter di Inzaghi (ecco quando, dove e a che ora si giocherà la partita), che vuole diventare l'erede di Mourinho, l'ultimo ad alzare la Champions con i nerazzurri nel 2010. Per Fabio Capello, però, non ci sono dubbi su chi è il favorito per la vittoria finale.