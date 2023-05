Mourinho, l'omaggio di Aldo Serena è da brividi: "E' unico per un motivo..."

Quando gli omaggi arrivano da chi, nella vita, ha mangiato pane e pallone, per i protagonisti del mondo del calcio valgono sempre di più. Ecco perché il tweet di Aldo Serena, su José Mourinho, è da brividi. Raccoglie, perfettamente, il pensiero dei romanisti per il loro allenatore: "Nell’era degli allenamenti con i droni, delle statistiche, dei numeri (e lui non ne è immune) chi da sempre mette al centro la mente dei propri giocatori è avanti di 100 anni. Sinergia fra tifosi e giocatori, senso comune, appartenenza, condivisione,comunanza, psicologia. È unico". A corredo una foto iconica di Mourinho, quella in cui fa l'occhiolino. Il tweet è stato visto da quasi 60mila persone.