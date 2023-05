L'arbitro di Manchester City-Inter: è la sua prima finale di Champions

Il 10 giugno prossimo tutti gli occhi degli appassionati di calcio saranno puntati su Istanbul e si concentreranno sulla finale di Champions League tra Manchester City e Inter , l'ultimo atto di una cavalcata lunghissima che decreterà i nuovi campioni d'Europa. In attesa di capire chi la spunterà tra Guardiola e Inzaghi - c'è già una profezia che si basa sulle uova -, ecco l'arbitro che è stato scelto per dirigere il match.

L'arbitro di City-Inter: mai una finale di Champions

Sarà il polacco Szymon Marciniak l'arbitro della finale Champions. Marciniak, 42 anni, internzionale dal 2011, ha già diretto otto partite di Champions in questa stagione, compresi i play off, ma è alla sua prima finale della massima competizione europea dopo aver diretto lo scorso dicembre la finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia. In questa stagione ha già arbitrato il City nella semifinale di ritorno con il Real Madrid.

Gli assistenti di Marciniak

I guardalinee saranno i polacchi Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, il quarto uomo è il romeno Istvan Kovacs, mentre polacchi sono anche l'arbitro alla Var, Tomasz Kwiatowski, e il suo assistente, Bartosz Frankowski.