Fiorentina-Inter, a Firenze 8 maxi schermi per la finale di Coppa Italia

FIRENZE - A Firenze c'è grande attesa per la finale di Coppa italia che vedrà la Fiorentina di Italiano affrontare l' Inter . Intanto, i tifosi viola potranno vedere la partita dello stadio Olimpico negli spazi estivi del Comune di Firenze dati i gestione, dove veranno allestiti otto maxi schermi all'Anconella Garden, all'Habana 500, Fiorino sull'Arno, alla Toraia, alle Murate caffè letterario, al Light Camèpo di Marte, all'Off bar e all'Ultravox Firenze. Sarà una serata speciale per il popolo viola. Inoltre, durante la serata, saranno illuminate di viola porta Romana, porta San Gallo, porta al Prato, porta San Frediano e porta alla Croce.

Coppa Italia, otto maxi schermi per Fiorentina-Inter. Il sindaco Nardella: "Grazie ai gestori degli spazi"

"Mercoledì per la finale di Coppa Italia ci saranno maxischermi in vari luoghi della città. Ringraziamo i gestori di questi spazi e tutti gli esercenti che si stanno dando da fare per offrire questo servizio ai tifosi viola anche in altri luoghi della città". Questo l'annuncio dato su Facebook dal sindaco di Firenze, Dario Nardella.