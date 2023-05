Guardiola, sfottò delle Iene sulla Champions: la reazione è inaspettata

La consegna del trofeo a Guardiola

Gli inglesi sono i grandi favoriti e la trasmissione di Italia 1 ha provato a esorcizzare la paura dei tifosi nerazzurri e italiani volando direttamente all'Etihad Stadium, per consegnare il trofeo in aticipo al club di Manchester. Il primo a sollevarlo è stato il capitano ?lkay Gündo?an, che per scaramanzia però non ha voluto firmarlo, il secondo ad aver ricevuto la coppa dall'inviato Stefano Corti è stato invece Guardiola che ha esclamato: “Fai il simpatico, siete molto simpatici!”. Il servizio completo andrà in onda stasera, martedì 23 maggio, in prima serata su Italia1, nell’ultimo appuntamento stagionale con 'Le Iene'.